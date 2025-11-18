石門洞香川・小豆島町16日 香川県の小豆島で、紅葉とこの時季に咲く十月桜が同時に楽しめます。 門のような大きな岩を中心に独特の地形が残る、小豆島八十八カ所霊場のひとつ「石門洞」。 ここでは、谷沿いのもみじが色づいているだけでなく、この時季に咲く十月桜が花を咲かせています。赤色や黄色の紅葉と淡いピンクの桜を同時に楽しめるのはこの時季ならではです。 （訪れた人）「この時季の桜は初めてで