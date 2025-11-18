新警察ドラマの主役は「広報」26年1月スタートのフジテレビ系火9ドラマは「東京P.D.警視庁広報2係」で、俳優の福士蒼汰（32）が主演を務め、緒形直人（58）と共演することが発表された。【写真を見る】フジの異色ドラマが超えることができるか「警察広報ドラマ」の名作同ドラマは、事件の発生や犯人逮捕など、捜査情報をマスコミに提供する広報と、捜査現場の刑事との対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警