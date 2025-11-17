高校バスケットボール・Softbankウインターカップ２０２５の組み合わせ抽選会が開かれ、男子の秋田工業と女子の湯沢翔北の初戦の相手が決まりました。 Softbankウインターカップ２０２５は組み合わせ抽選会は東京都内で開かれました。 抽選の結果秋田代表の男子秋田工業の初戦は長崎代表の瓊浦（けいほ）高校と、女子の湯沢翔北は山口代表の徳山商工（とくやましょうこう）と対戦することが決まりました。 So