アジア株全面安、米利下げ期待後退に雇用統計警戒の動き豪州株4カ月ぶり安値 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 25998.34（-385.94-1.46%） 中国上海総合指数 3957.09（-14.94-0.38%） 台湾加権指数 27128.64（-318.67-1.16%） 韓国総合株価指数 4014.72（-74.53-1.82%） 豪ＡＳＸ２００指数 8504.80（-131.60-1.52%） アジア株は全面安、ダウ3日続落を受け売り優勢で始まった。