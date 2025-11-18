復活した竜の姿がそこにはあった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が、2カ月ぶりに今期2勝目をあげた。直近4試合は連続でラスというどん底にいたが、親番・東3局で見せた引きの強さとアガリは、完全復活を強烈に印象づけた。【映像】仲林圭、ドラを引いて追っかけリーチ→親満貫の好プレー東1局からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が怒涛の4連荘をしていたところ、