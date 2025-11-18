秋篠宮家の次女・佳子さまが新型コロナウイルスに感染されたと宮内庁が発表しました。佳子さまはおととい（16日）の行事「少年の主張全国大会」に出席のあと、夜からのどの痛みがあったということです。きのう（17日）検査した際は陰性でしたが、けさ38度台の発熱があったため再度検査されたところ、「新型コロナウイルス」感染が判明したということです。現在も、のどの痛みと発熱の症状は続いているということで、21日までお住ま