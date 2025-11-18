ロサンゼルス・ドジャースは11月13日、Xを更新。ベン・ロートベット（28）、ジャスティン・ディーン（28）、マイケル・グローブ（28）が同球団を去ることを報告した。 「Thank you Justin, Michael and Ben for your contributions to the Dodgers. You will forever be Champs!」と投稿されたのは、「Thank you」とロートベット、ディーン、グローブ3名を送り出す画像。ロ&#12540