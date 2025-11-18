聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第３日の１７日、陸上が始まり、男子１万メートルで青山拓朗（台東区教育委員会）が３０分５８秒５８で日本勢トップの６位に入った。混合１６００メートルリレーの日本（岡田、門脇、荒谷、島倉）は日本新記録の３分５４秒５２で６位だった。優勝はウクライナ。男子１００メートル予選は２連覇を狙う佐々木琢磨（仙台大職）が１１秒０８（向かい