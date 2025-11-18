子どもと一緒にいたいけど、将来のために少しでもお金を稼ぎたいという人も多いですよね。しかし、「仕事を辞めろ」と責めてくる義母もいるようで？今回は、そんな義母に言い返した女性のエピソードをご紹介します。一馬力じゃ無理「共働きで私が働いていることが気に入らない義母。何かあるとすぐに『子どもより仕事が大事なのか』『保育園なんて可哀想だ』『愛情不足だからワガママになった』など言いたい放題。実際、私も子ど