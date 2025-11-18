星野リゾートが、全国に展開する温泉旅館ブランド「界」の新施設として「界 蔵王」を2026年秋に開業することを発表しました。星野リゾートとして山形県へ進出するのは、今回が初となります。蔵王連峰の自然に囲まれた標高880mの「天空の温泉郷」に位置し、蔵王のシンボル「御釜」をテーマにした360度パノラマのルーフトップテラスや、日本有数の強酸性の硫黄泉を楽しめる温泉旅館となる予定です。星野リゾートが初進出する「蔵王温