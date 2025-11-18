全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田のカフェ『cafeGOTO（カフェゴトー）』です。手作りケーキの味にほっと癒されるひと時入口の扉を開けると、そこにあるのはホールケーキがずらっと並んだショーケース。パティスリーさながらの光景に思わず心がときめいた。店主の後藤進さんはフレンチ出身で、ケーキ作りもお手のもの。どれも飾り気のないシンプルなルックスも、