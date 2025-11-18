冬型の気圧配置と寒気の影響で、県内は北部を中心に雪が降っています。秋田市にも初雪の便りが届きました。土屋弘樹記者「午前9時頃の大館市中心部です。この時間雪が降ったりやんだりしています」大館市は17日夜から雪が降り始め、18日朝は冬景色へと変わっていました。冬型の気圧配置と上空の寒気の影響で、県の北部を中心に雪雲が流れこみ、鹿角市では、午前10時現在5センチの積雪を観測しています。秋田市も、未明から朝にかけ