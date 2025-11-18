サッカー・アルビレックス新潟は18日、今季キャプテンを務める堀米悠斗選手と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今シーズンをもって満了することを発表しました。堀米選手は北海道出身の31歳。ポジションはディフェンスです。2017年からアルビレックス新潟でプレーし、これまでにリーグ戦230試合、カップ戦10試合、天皇杯6試合の計246試合に出場し、6得点。堀米選手はチームのキャプテンを務め、20