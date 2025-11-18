パナソニックホールディングスは続落。１７日取引終了後、住宅設備を手掛ける子会社パナソニックハウジングソリューションズの株式８０％を譲渡することについて、建材大手ＹＫＫ（東京都千代田区）との間で株式譲渡契約と株主間契約を締結すると発表した。パナソニックとＹＫＫが建築資材・住宅設備事業におけるパートナーになることを目的とする。ＹＫＫは今後設立する中間持ち株会社を通じて株式を