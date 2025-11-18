「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、資生堂が「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で資生堂は続落歩調。高市早苗首相の台湾有事に関する発言を巡って日中関係に不穏な空気が流れるなか、株式市場ではこの影響を受けそうな銘柄群に下げ圧力が強まっている。資生堂は中国関連株であるとともに、インバウンド関連にも位置づけられており、足もとの