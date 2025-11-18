・セキュアヴェが地合い悪の間隙を突いて６％高と気を吐く、サイバー防衛で活躍余地 ・スターシーズが４日ぶり反発、子会社がＡＩクラスター用サーバーで売り上げ１８億円超 ・ウェリタスが４日ぶり反発、島根大と肺移植後の機能不全を抑制する医薬品の開発目指し共同研究開始 ・アップコンがＳ高カイ気配、２６年１月期業績予想の上方修正と実質増配予想を好感 ・ビーマップがカイ