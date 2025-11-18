１８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日の米債券高を受けて小高く始まったものの、高市早苗政権が掲げる経済政策が財政悪化につながるとの警戒感から下げに転じた。 日本経済新聞が１５日に「政府が近く策定する経済対策の規模について財務省は１７兆円台にする方向で調整に入った」と報じたほか、片山さつき財務相が１６日に「規模的には１７兆円よりも大きくなる」と述べたことで、拡張的な財政政策が意識