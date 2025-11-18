天岩戸神社写真／Spuyan/イメージマート（吉田さらさ・ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]天岩戸が御神体の神社今回は、前回の記事に引き続き、宮崎県北部の人気観光地、高千穂エリアをご案内する。長年にわたって全国各地の聖地を歩いてきたが、神話の舞台とされる場所がこれほど密度濃く点在するところは他にない。前回は、高千穂郷八十八社の総社である高千穂神社とそこで毎晩開催される高千穂神楽について