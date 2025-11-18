バイエルンDF伊藤洋輝が復活間近かドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝が復活に向けてまた一歩前進したようだ。およそ2週間前から部分的に練習に復帰していたなかで、11月17日のチームトレーニングをフルで消化したとクラブが発表した。2024年の夏にバイエルンに加入した伊藤はプレシーズン期間に右足の中足骨を骨折して戦線離脱。今年2月に復帰して新天地デビューを飾るも、3月に再び中足骨骨折と相次ぐ負傷に見舞わ