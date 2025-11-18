キュラソー代表がW杯出場に王手カリブ海に浮かぶ小国キュラソーが、ワールドカップ（W杯）初出場という歴史的快挙に王手をかけている。現地時間11月18日に行われるジャマイカとの最終戦で引き分け以上なら、本大会出場が決定する。しかし、この大一番を前にチームを率いるディック・アドフォカート監督が電撃離脱したと、英公共放送「BBC」が報じている。キュラソーは人口わずか15万人強（ケンブリッジやハダースフィールドと