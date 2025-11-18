部活動に取り組む高校生に県産米を提供し応援しようと、兵庫県が進める「お米de部活応援プロジェクト」に、17日、JA共済連兵庫が、100万円の寄付を行った。兵庫県では、米を通じて健康的な食生活のあり方や、米を中心とした食生活の良さを知ってもらおうと、おいしいごはんを食べよう県民運動を進めている。その中で、体育系・文化系を問わず部活動を頑張る高校生を米で応援する取り組みが「お米de部活応援プロジェクト」だ。