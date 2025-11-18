現地時間の2025年11月17日、Googleが最も高度で効率的とアピールする気象予報AIモデル「WeatherNext 2」を発表しました。WeatherNext 2は前モデルのWeatherNextと比較して、8倍高速に気象予報を生成できるだけでなく、気温や風といった変数の予測精度も向上しています。WeatherNext 2: Google DeepMind’s most advanced forecasting modelhttps://blog.google/technology/google-deepmind/weathernext-2/WeatherNext 2: Our most