米沢市が筆頭株主をつとめ、天元台スキー場を運営する株式会社天元台で、およそ100万円が使途不明となっていて、このあと米沢市の近藤洋介市長が状況を説明するということです。 市によりますと、不明金の額は101万340円で、今年7月3日に発覚しました。その後天元台社内で金銭出納帳や伝票の確認、会計担当者に聞き取りを行いましたが、不明金が出た原因はわかっていないということです。 今月に入り、天元台の社長が辞任