Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏が、自身が一部出資するAIベンチャー「Project Prometheus(プロジェクト・プロメテウス)」の共同最高経営責任者(CEO)に就任したことが関係者への取材で明らかになりました。プロジェクト・プロメテウスは宇宙開発やコンピューティングなどさまざまな分野におけるエンジニアリングと製造に役立つAIの開発を目的としており、62億ドル(約9500億円)の資金を調達しています。Jeff Bezos Creates A.