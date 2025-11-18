国際卓球連盟（ITTF）は18日、2025年第47週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には5選手 男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳の松島輝空（木下グループ）は8位と2選手がトップ10をキープ。戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は28位で、5選手がトップ30に名を連ねている。37位には田中佑汰（金沢ポート）