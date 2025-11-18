18日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比891.35円（-1.77％）安の4万9432.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は330、値下がりは1210、変わらずは68と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は201.56円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が119.33円、フジクラ が36.43円、ファナック が23.4円、イビデン が23.23円と並んだ。 プラス寄与度ト