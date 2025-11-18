18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数355、値下がり銘柄数998と、値下がりが優勢だった。 個別ではアール・エス・シーが一時ストップ高と値を飛ばした。コスモ・バイオ、テクノマセマティカル、アサカ理研、那須電機鉄工、サンコールなど21銘柄は年初来高値を更新。安永、ウィルソン・ラーニングワールドワイド、倉元製作所、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、スターシ