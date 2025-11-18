18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数407と、値下がりが優勢だった。 個別では免疫生物研究所がストップ高。クラウドワークスは一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、博展、技術承継機構、オンコリスバイオファーマ、日本動物高度医療センターなど7銘柄は年初来高値を更新。Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、モンスターラボ、シルバ&