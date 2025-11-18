18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11705050.9 41820 ２. 日経Ｄインバ 1866612.26159 ３. 野村日経平均 12492 136.2 51290 ４. 日経ベア２ 10499 -23.1 151.3