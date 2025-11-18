Brook Gamingが、「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念し、ブラックフライデーキャンペーンを2025年11月21日(金)から12月1日(月)の期間で開催します。競技シーンを支えるBROOKの代表製品が最大20％OFFとなる、格闘ゲームプレイヤー必見のキャンペーンです。世界のプレイヤーが信頼する本格的なギアがラインナップします。 Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデー