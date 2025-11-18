【パリ＝上地洋実】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とフランスのマクロン大統領は１７日、パリ近郊で仏製戦闘機「ラファール」最大１００機の供与に向けた合意文書に署名した。合意文書は、今後１０年間の両国の軍事協力について確認するもので、次世代防空システムやレーダー、空対空ミサイルの供与なども盛り込まれた。両首脳は、ウクライナ国内での無人機の共同生産についても協議した。ゼレンスキー氏は