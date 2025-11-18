高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第37回）が18日に放送され、トキ（高石）が初めてのビアの味を知り、スキップに挑戦する様子が描かれると、ネット上には「かわいいな」「癒される」「ほっこりするなぁ…」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』錦織（吉沢亮）、ヒザがピーン！ヘブン（トミー・バストウ）が求めるビア