【モデルプレス＝2025/11/18】女優の吉岡里帆が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】32歳女優「神々しい」と話題の背中際立つ姿◆吉岡里帆、美背中披露吉岡は出演したNetflixシリーズ「イクサガミ」の配信記念イベント「戦神祭」のオフショットを投稿。美しい背中が際立つ黒いドレスを着用し、笑顔で振りむいているショットなどを公開した。◆吉岡里帆の投稿に反響こ