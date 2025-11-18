道内は局地的に大雪となっており、夕張では12時間降雪量が11月の統計史上最も多くなりました。この雪により、札幌から旭川間で特急の運休が発生するなど公共交通機関への影響が出ている所があります。今日18日(火)いっぱいは道北や道央を中心に雪が降りやすいため、移動の際は気象情報や交通情報の確認をするとよさそうです。夕張では12時間で44センチと11月最多の大雪に江別市と夕張市には大雪警報が発令今日18日(火)の北海道付