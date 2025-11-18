大人になると子どものような自由な感性を忘れがち…。小学生のクスッと笑える日常に癒されてみませんか？【漫画】『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ（1〜3巻）』を第1回から読む5人家族のエムモト家は、ツッコミかつ天然ボケの母、常識人だけど時々幼い父、ゲーム好きで斜に構えた長男、石集めが大好きな長女、そして自由人な末娘の小学生・えむみ。特にえむみの破壊力はひときわ輝く！小学生ならではのリアクション