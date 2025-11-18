サッカー日本代表が１８日、国際親善試合ボリビア戦（国立）を行う。Ｗ杯メンバー争いも激化する中で迎える年内最後の試合。ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝は「まずはチームが勝利すること。複数得点を取って、クリーンシート（無失点）で終えることを一番に考えて、その中でゴールは一番僕の中では求めていきたい。ピッチ上で表現できることだと思うので、しっかりと複数得点取りたい」と闘志を燃やした。１０月のパラグア