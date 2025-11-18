一日署長の委嘱状を手にするミッツさん（右）＝１２日、横浜市緑区「秋の火災予防運動期間」（９〜１５日）に合わせ、タレントのミッツ・マングローブさんが１２日、緑消防署の一日署長に任命され、東京科学大学のすずかけ台キャンパス（横浜市緑区）で防火・防災を呼びかけた。ミッツさんは火災を想定した消防訓練の指揮、はしご車や起震車への搭乗などを体験。「アトラクションのようなものではなく、現場の緊迫感を感じられ