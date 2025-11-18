ＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）のニューヨーク支部主催の晩さん会が来年１月２４日（日本時間２５日）に行われることが１７日（同１８日）までに発表された。ニューヨーク市内のホテルで両リーグのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王らがスピーチする恒例の晩さん会は来年で１０１回目を迎える。大谷はエンゼルス時代の１９年１月に前年の新人王として初出席。英語によるスピーチで「今度は“カンペ”の必要がないようにしたい」