【コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026（CEDEC2026）】 会期：2026年7⽉22⽇～24⽇ 会場：ハイブリッド開催 リアル会場：パシフィコ横浜ノース オンライン会場：公式WEB サイト 主 催：⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（CESA）