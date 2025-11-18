コートヤード・バイ・マリオット札幌が、心ときめく”ワンダー”と出会う、2回目のクリスマス「Moments of Wonder in Hokkaido」を開催。高さ5ｍのツリーが再来するほか、北海道と西洋の融合を楽しむクリスマスランチブッフェや、やわらかな灯りに包まれるノエル（コースディナー）が提供されます☆さらに、人気のアフタヌーンティーやシメパフェも、クリスマス期間限定の特別メニューになって登場するスペシャル企画です！