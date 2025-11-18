10年前は自分の見た目や性格に悩んでいた十二月田さん（TikTok）。そこから見事「垢抜け」に成功し、コスプレイヤーとしてデビュー、ファンがつくまでになった。しかし変身には新たな悩みもついてきた。その成功と葛藤を語るインタビューのダイジェスト版をお届け。《変わりすぎ！！》顔が嫌いだった「陰キャ時代」⇒「芸能事務所にもスカウトされた」現在のイケメン姿を見るコスプレイヤーの十二月田さん。垢抜けに成功した彼を