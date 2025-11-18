千葉ロッテマリーンズは18日、富山紘之進捕手、谷村剛内野手、郄野光海外野手、藤田和樹外野手の4選手をジャパンウィンターリーグ2025（沖縄）に派遣すると発表した。ジャパンウィンターリーグアドバンス2025は11月22日から12月18日まで沖縄県沖縄市のコザしんきんスタジアムで開催される。