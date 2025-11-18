東京都内のガソリンスタンドガソリン税に上乗せしている暫定税率の廃止法案が25日にも衆院を通過する見通しとなったことが18日、分かった。衆院財務金融委員会で21日に採決する日程を理事懇談会で大筋合意した。野党が8月に提出した廃止法案を修正する。21日の財金委で質疑も実施する。自民、立憲民主などの与野党6党は、暫定税率（1リットル当たり約25円）を12月31日に廃止することで合意。軽油引取税の暫定税率は来年4月に