日本ケンタッキー・フライド・チキンは18日、新商品『ケンタの鶏竜田バーガー』を26日から数量限定で発売すると発表した。チキン専門店ならではのこだわりで、8年かけて開発した。鶏肉の旨みとザクザクした食感、特製のマヨソースによる絶妙なバランスを追求し、バーガー業界で群雄割拠する竜田バーガー市場に挑戦する。【全身ショット】まるでカーネル・サンダース！白スーツで登場した賀来賢人都内で発表会が行われ、俳優の