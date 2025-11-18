日経平均株価がアメリカの株安の流れを受けて、一時1200円あまり急落し、5万円を割り込んでいます。【映像】日経平均株価 一時1200円超えの下落18日の日経平均は、急激な上昇で警戒感が高まっていたAI・半導体関連を中心に、ほぼ全面安となっています。取引開始直後から5万円を割り込み、下げ幅は一時1200円を超えました。アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）による、12月の利下げ期待が後退していることからアメリカの景