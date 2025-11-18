食楽web 気が付けば2025年のクリスマスまであと一月半。まだ余裕、と高をくくった結果、クリスマスの数日前どころかイブ＆当日の時点でケーキを確保できず、慌てて各所を探し回るといった経験をしたことのある人も多いのでは？ そんな状況を避けたいなら、東京駅そばの商業施設・東京ギフトパレットを頼みの綱にしてみては？ 種類豊富なクリスマスケーキを予約なしでクリスマス当日にも入手できるよう、今年