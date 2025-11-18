外国為替市場で、約9カ月ぶりとなる1ドル＝155円台まで円安が進んでいることについて、片山財務大臣は「憂慮している」と市場をけん制しました。【映像】片山大臣 市場をけん制「足元は非常に一方的な、また急激な動きも見られて、憂慮しております」（片山財務大臣）市場では近く閣議決定される経済対策が去年を上回る大規模なものとなり、財政が悪化するという懸念から、円相場は1ドル＝155円台と、約9カ月ぶりの円安水準と