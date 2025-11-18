聴覚障害者スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の卓球競技が１８日から２４日まで東京体育館（東京都渋谷区）で行われる。中国など強豪国を倒して悲願の金メダル獲得を目指す女子のエース亀沢理穂（３５）と山田萌心(もえみ)（１７）を紹介する。（デジタル編集部・反保真優）メダル８個のレジェンド、父と兄の背中を追って…亀沢理穂亀沢理穂（住友電設）は、これまで４度デフリンピックに出場し、銀