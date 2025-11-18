５日、尺八を演奏する愛好家の劉哲さん。（聊城＝新華社記者／張力元）【新華社済南11月18日】尺八は中国古代の簫（しょう）に類する管楽器で、音律の基本である黄鐘（こうしょう）律に合わせた長さが1尺8寸だったことから、この名が付いた。漢代には既に存在していたとされるが、尺八の名は「新唐書・呂才伝」に初めて登場する。唐代の音楽家で現在の山東省聊城（りょうじょう）市高唐県清平鎮出身の呂才（りょ・さい）が名称と