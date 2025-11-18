クラシエ（フーズカンパニー）は、特選A級有機栽培栗とカナダ産のメープルシロップを合わせたスイーツな間食「栗にメープルかけちゃいました。20％増量」を、11月25日から全国のファミリーマートで先行発売する。昨年に発売した「栗にメープルかけちゃいました。」は、若年層をターゲットに、スイーツのような甘さとキャラクター入りのパッケージで好評を得た。「もっと多く食べたい」という声に応え、美味しさはそのままに20％増